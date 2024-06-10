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У Криму поховали понад 800 військових РФ, що загинули на війні проти України

Тетяна ОлійникПонеділок, 10 червня 2024, 19:19
У Криму поховали понад 800 військових РФ, що загинули на війні проти України
Могила російського окупанта, ілюстративне фото

У тимчасово окупованому Криму поховали щонайменше 825 російських військових, які загинули на війні з Україною.

Деталі: пресслужба представництва президента України в Автономній республіці Крим

Дослівно: "634 із них, ймовірно, були громадянами України. Кількість поховань може бути більшою, оскільки значна частина відбувається без висвітлення".

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Деталі: Також, за даними представництва президента України, підтверджено взяття в полон щонайменше 44 військовослужбовців Росії з Криму.

Теми: Кримокупація
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