У Криму поховали понад 800 військових РФ, що загинули на війні проти України

У тимчасово окупованому Криму поховали щонайменше 825 російських військових, які загинули на війні з Україною.

Деталі: пресслужба представництва президента України в Автономній республіці Крим

Дослівно: "634 із них, ймовірно, були громадянами України. Кількість поховань може бути більшою, оскільки значна частина відбувається без висвітлення".

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Деталі: Також, за даними представництва президента України, підтверджено взяття в полон щонайменше 44 військовослужбовців Росії з Криму.