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В Крыму похоронили более 800 военных РФ, погибших на войне против Украины

Татьяна ОлейникПонедельник, 10 июня 2024, 19:19
В Крыму похоронили более 800 военных РФ, погибших на войне против Украины
Могила русского оккупанта, иллюстративное фото.

Во временно оккупированном Крыму похоронили по меньшей мере 825 российских военных, погибших на войне с Украиной.

Детали: пресс-служба представительства президента Украины в Автономной республике Крым

Дословно: "634 из них, вероятно, были гражданами Украины. Количество захоронений может быть больше, поскольку значительная часть происходит без освещения".

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Детали: Также, по данным представительства президента Украины, подтверждено пленение не менее 44 военнослужащих России из Крыма.

Темы: Крымоккупация
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