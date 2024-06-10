В Крыму похоронили более 800 военных РФ, погибших на войне против Украины
Понедельник, 10 июня 2024, 19:19
Во временно оккупированном Крыму похоронили по меньшей мере 825 российских военных, погибших на войне с Украиной.
Детали: пресс-служба представительства президента Украины в Автономной республике Крым
Дословно: "634 из них, вероятно, были гражданами Украины. Количество захоронений может быть больше, поскольку значительная часть происходит без освещения".
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Детали: Также, по данным представительства президента Украины, подтверждено пленение не менее 44 военнослужащих России из Крыма.