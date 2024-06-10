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Прем'єр Чехії запідозрив Росію у спробі підпалу автобусів у Празі

Андрій Синявський, Євген КізіловПонеділок, 10 червня 2024, 20:19
Прем'єр Чехії запідозрив Росію у спробі підпалу автобусів у Празі
Петр Фіала. фото: Getty Images

Прем'єр Чехії Петр Фіала припуств, що саме РФ може стояти за спробою підпалу міських автобусів у Празі минулого тижня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Поліція повідомила, що в суботу арештувала 26-річного чоловіка у зв'язку із зірваною спробою підпалу та висунула йому звинувачення в тероризмі.

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"Є підозра, що напад був організований та профінансований, ймовірно, з Росії", – сказав Фіала на пресконференції.

За його словами, це частина гібридної війни, яку проти Чехії веде РФ, "від якої ми повинні захищатися та яку ми повинні зупинити".

"Росія неодноразово намагається посіяти хаос та підірвати довіру громадян до нашої держави", – зазначив прем'єр.

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За словами правоохоронців, підозрюваний є іспаномовним чоловіком з Південної Америки, який перебував у Чехії протягом п'яти днів до спроби нападу в середу ввечері.

Поліція вказала, що затриманому не вдалося здійснити напад завдяки пильності співробітників празького автовокзалу.

У суботу у Чехії поліція посилила заходи безпеки в громадських місцях, торгових центрах, громадському транспорті та на залізничних вокзалах через інформацією про можливе скоєння теракту. 

Нагадаємо, на початку травня у Польщі сталася серія серйозних пожеж – у Варшаві згорів ТРЦ, неподалік Катовіце сталась велика пожежа в автопарку, була й низка менш відомих випадків.

Згодом в країні оголосили про затримання 9 осіб, підозрюваних у диверсійній діяльності на території країни на замовлення Росії.

Теми: ЧехіяРосіятранспортпожежа
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