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Премьер Чехии заподозрил Россию в попытке поджога автобусов в Праге

Андрей Синявский, Евгений КизиловПонедельник, 10 июня 2024, 20:19
Премьер Чехии заподозрил Россию в попытке поджога автобусов в Праге
Петр Фиала. фото: Getty Images

Премьер Чехии Петр Фиала предположил, что именно РФ может стоять за попыткой поджога городских автобусов в Праге на прошлой неделе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Полиция сообщила, что в субботу арестовала 26-летнего мужчину в связи с сорванной попыткой поджога и предъявила ему обвинения в терроризме.

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"Есть подозрение, что нападение было организовано и профинансировано, вероятно, из России", – сказал Фиала на пресс-конференции.

По его словам, это часть гибридной войны, которую против Чехии ведет РФ, "от которой мы должны защищаться и которую мы должны остановить".

"Россия неоднократно пытается посеять хаос и подорвать доверие граждан к нашему государству", – отметил премьер.

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По словам правоохранителей, подозреваемый является испаноязычным мужчиной из Южной Америки, который находился в Чехии в течение пяти дней до попытки нападения в среду вечером.

Полиция указала, что задержанному не удалось совершить нападение благодаря бдительности сотрудников пражского автовокзала.

В субботу в Чехии полиция усилила меры безопасности в общественных местах, торговых центрах, общественном транспорте и на железнодорожных вокзалах из-за информации о возможном совершении теракта.

Напомним, в начале мая в Польше произошла серия серьезных пожаров – в Варшаве сгорел ТРЦ, неподалеку от Катовице произошел крупный пожар в автопарке, был и ряд менее известных случаев.

Впоследствии в стране объявили о задержании девяти человек, подозреваемых в диверсионной деятельности на территории страны по заказу России.

Темы: ЧехияРосcиятранспортпожар
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