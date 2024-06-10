Плетенчук: У Баренцовому морі загорівся російський корабель "Адмірал Левченко"

Великий протичовновий корабель РФ "Адмірал Левченко". Фото - Дмитро Плетенчук у Facebook

Речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що в Баренцовому морі в межах Північного Льодовитого океану загорівся великий протичовновий корабель Росії "Адмірал Левченко".

Джерело: Плетенчук у Facebook

Пряма мова: "Горить-палає техніка ворожа. А точніше великий протичовновий корабель "Адмірал Левченко" у Баренцовому морі. Триває боротьба за живучість, сподіваємося марна".

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Деталі: Як написав Плетенчук, корабель вміщує кілька сотень людей з екіпажу.

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