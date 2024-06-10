Плетенчук: У Баренцовому морі загорівся російський корабель "Адмірал Левченко"
Понеділок, 10 червня 2024, 23:40
Речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що в Баренцовому морі в межах Північного Льодовитого океану загорівся великий протичовновий корабель Росії "Адмірал Левченко".
Джерело: Плетенчук у Facebook
Пряма мова: "Горить-палає техніка ворожа. А точніше великий протичовновий корабель "Адмірал Левченко" у Баренцовому морі. Триває боротьба за живучість, сподіваємося марна".
Реклама:
Деталі: Як написав Плетенчук, корабель вміщує кілька сотень людей з екіпажу.
Довідково:
- Корабель взятий на озброєння РФ у 1988 році. Порт приписки – Сєвероморськ на східному березі Кольської затоки Баренцового моря.
- "Адмірал Левченко" несе на борту ударне озброєння – ракето-торпеди "Розтруб", які можуть вражати як підводні, так і надводні цілі.