Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Плетенчук: У Баренцовому морі загорівся російський корабель "Адмірал Левченко"

Тетяна ОлійникПонеділок, 10 червня 2024, 23:40
Плетенчук: У Баренцовому морі загорівся російський корабель Адмірал Левченко
Великий протичовновий корабель РФ "Адмірал Левченко". Фото - Дмитро Плетенчук у Facebook

Речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що в Баренцовому морі в межах Північного Льодовитого океану загорівся великий протичовновий корабель Росії "Адмірал Левченко".

Джерело: Плетенчук у Facebook

Пряма мова: "Горить-палає техніка ворожа. А точніше великий протичовновий корабель "Адмірал Левченко" у Баренцовому морі. Триває боротьба за живучість, сподіваємося марна".

Реклама:

Деталі: Як написав Плетенчук, корабель вміщує кілька сотень людей з екіпажу.

Довідково:

  • Корабель взятий на озброєння РФ у 1988 році. Порт приписки – Сєвероморськ на східному березі Кольської затоки Баренцового моря.
  • "Адмірал Левченко" несе на борту ударне озброєння – ракето-торпеди "Розтруб", які можуть вражати як підводні, так і надводні цілі.

Теми: втрати у війніРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Швейцарії стартує дводенний Саміт миру

фотоЗа понад три доби загасили пожежу на Київщині

Китай в ООН закликав Україну і Росію "піти назустріч один одному"

Посли ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови

Наступного тижня ситуація в енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього – "Укренерго"

Зеленський прибув на саміт миру у Швейцарію

Усі новини...
З'явилися супутникові знімки ураження ЗСУ російської техніки в Джанкої
Генштаб розповів, як Сили оборони вдарили по заводу нафтопродуктів у Росії
Вадима Сухаревського призначили командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ
На Покровському напрямку Сили оборони збили ворожий літак – Генштаб
Останні новини
11:50
Шольц назвав ультиматуми Путіна "несерйозною пропозицією"
11:32
На Покровському напрямку найбільш напружена ситуація, тривають бої
11:16
Угорщина розповіла, чому зняла вето на початок переговорів України про вступ до ЄС
11:15
футболПопри санкції французький ПСЖ підписав воротаря збірної Росії
11:06
"Пропаганда аморальності": українські церкви засудили проведення в Києві Маршу Рівності
11:00
інфографікаРосіяни атакували майже 200 об'єктів інфраструктури за добу
10:43
Через обстріл, у Чернігівській області знеструмило майже дві тисячі абонентів
10:26
МЗС Чехії: Снаряди від "чеської ініціативи" прибувають в Україну днями
10:23
ФОТОКосмічний телескоп зазнімкував міжзоряну туманність, подібну до кольорової риби
10:13
Столтенберг сподівається на активну роль Франції в НАТО після виборів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: