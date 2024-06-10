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Плетенчук: В Баренцевом море загорелся российский корабль "Адмирал Левченко"

Татьяна ОлейникПонедельник, 10 июня 2024, 23:40
Плетенчук: В Баренцевом море загорелся российский корабль Адмирал Левченко
Большой противолодочный корабль РФ "Адмирал Левченко". Фото - Дмитрий Плетенчук в Facebook

Представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что в Баренцевом море в пределах Северного Ледовитого океана загорелся большой противолодочный корабль России "Адмирал Левченко".

Источник: Плетенчук в Facebook

Прямая речь: "Горит-пылает техника враждебная. А точнее большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко" в Баренцевом море. Продолжается борьба за живучесть, надеемся напрасная".

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Детали: Как написал Плетенчук, корабль вмещает несколько сот человек из экипажа.

Справка:

  • Корабль взят на вооружение РФ в 1988 году. Порт приписки – Североморск на восточном берегу Кольского залива Баренцева моря.
  • "Адмирал Левченко" несет на борту ударное вооружение – ракето-торпеды "Розтруб", которые могут поражать как подводные, так и надводные цели.

Темы: потери в войнеРосcия
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