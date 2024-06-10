Плетенчук: В Баренцевом море загорелся российский корабль "Адмирал Левченко"

Представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что в Баренцевом море в пределах Северного Ледовитого океана загорелся большой противолодочный корабль России "Адмирал Левченко".

Источник: Плетенчук в Facebook

Прямая речь: "Горит-пылает техника враждебная. А точнее большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко" в Баренцевом море. Продолжается борьба за живучесть, надеемся напрасная".

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Детали: Как написал Плетенчук, корабль вмещает несколько сот человек из экипажа.

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