Плетенчук: В Баренцевом море загорелся российский корабль "Адмирал Левченко"
Понедельник, 10 июня 2024, 23:40
Представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что в Баренцевом море в пределах Северного Ледовитого океана загорелся большой противолодочный корабль России "Адмирал Левченко".
Источник: Плетенчук в Facebook
Прямая речь: "Горит-пылает техника враждебная. А точнее большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко" в Баренцевом море. Продолжается борьба за живучесть, надеемся напрасная".
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Детали: Как написал Плетенчук, корабль вмещает несколько сот человек из экипажа.
Справка:
- Корабль взят на вооружение РФ в 1988 году. Порт приписки – Североморск на восточном берегу Кольского залива Баренцева моря.
- "Адмирал Левченко" несет на борту ударное вооружение – ракето-торпеды "Розтруб", которые могут поражать как подводные, так и надводные цели.