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Путін поговорив із президентом Бразилії про Україну та Саміт миру

Катерина ТищенкоВівторок, 11 червня 2024, 01:54
Путін поговорив із президентом Бразилії про Україну та Саміт миру
Володимир Путін, фото Getty Images

Російський правитель Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою обговорили майбутній Саміт миру в Швейцарії і прагнення Бразилії "зробити внесок" у врегулювання війни в Україні.

Джерело: пресслужби Кремля і президента Бразилії

Деталі: У понеділок увечері в Кремлі повідомили, що під час розмови "Путін виклав принципові підходи російської сторони" у зв'язку з майбутнім Самітом миру в Швейцарії.

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Там також заявили, що президент Бразилії "позначив прагнення зробити внесок у пошук варіантів мирного врегулювання" війни в Україні, "що відображено у відомій спільній ініціативі Бразилії та Китаю з цього приводу".

Пресслужба президента Бразилії повідомила, що, говорячи про Україну, да Сілва "знову заявив, що виступає за мирні переговори за участю обох сторін конфлікту" згідно з документом, підписаним представниками Бразилії та Китаю.

Передісторія

ВІДЕО ДНЯ
  • Наприкінці травня агентство Bloomberg повідомляло, що для ЄС важливим питанням є те, як перейти від Саміту миру в Швейцарії до можливої зустрічі в Саудівській Аравії восени вже за участю Росії. Агентство писало, що президент України Володимир Зеленський закликає лідерів країн взяти участь у заході, але РФ активно намагається перешкодити участі ключових держав.
  • Зазначалося, що Бразилія та Індія думають відправити посадових осіб нижчого рівня, а від Китаю може бути присутнім лише високопоставлений державний службовець. При цьому Китай та Бразилія намагаються висунути ідею щодо альтернативної зустрічі.
  • Згодом міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Глобальний саміт миру у Швейцарії не відповідає всім критеріям, які для подібних майданчиків висуває Пекін, через що він там "навряд чи" буде представлений.
  • Нещодавно швейцарські посадовці заявили, що Туреччина та Індія візьмуть участь у саміті, хоча поки не ясно, на якому рівні. Залишається незрозумілим, чи братимуть у ньому участь Бразилія та ПАР.

Теми: РосіяБразиліявійна
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