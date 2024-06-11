Путін поговорив із президентом Бразилії про Україну та Саміт миру

Російський правитель Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою обговорили майбутній Саміт миру в Швейцарії і прагнення Бразилії "зробити внесок" у врегулювання війни в Україні.

Джерело: пресслужби Кремля і президента Бразилії

Деталі: У понеділок увечері в Кремлі повідомили, що під час розмови "Путін виклав принципові підходи російської сторони" у зв'язку з майбутнім Самітом миру в Швейцарії.

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Там також заявили, що президент Бразилії "позначив прагнення зробити внесок у пошук варіантів мирного врегулювання" війни в Україні, "що відображено у відомій спільній ініціативі Бразилії та Китаю з цього приводу".

Пресслужба президента Бразилії повідомила, що, говорячи про Україну, да Сілва "знову заявив, що виступає за мирні переговори за участю обох сторін конфлікту" згідно з документом, підписаним представниками Бразилії та Китаю.

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