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Путин поговорил с президентом Бразилии об Украине и Саммите мира

Катерина ТищенкоВторник, 11 июня 2024, 01:54
Путин поговорил с президентом Бразилии об Украине и Саммите мира
Владимир Путин, фото Getty Images

Российский правитель Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой обсудили предстоящий Саммит мира в Швейцарии и стремление Бразилии "внести вклад" в урегулирование войны в Украине.

Источник: пресс-службы Кремля и президента Бразилии

Детали: В понедельник вечером в Кремле сообщили, что во время разговора "Путин изложил принципиальные подходы российской стороны" в связи с предстоящим Саммитом мира в Швейцарии.

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Там также заявили, что президент Бразилии "обозначил стремление внести вклад в поиск вариантов мирного урегулирования" войны в Украине, "что отражено в известной совместной инициативе Бразилии и Китая на этот счёт".

Пресс-служба президента Бразилии сообщила, что, говоря об Украине, да Силва "вновь заявил, что выступает за мирные переговоры с участием обеих сторон конфликта" в соответствии с документом, подписанным представителями Бразилии и Китая.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В конце мая агентство Bloomberg сообщало, что для ЕС важным вопросом является то, как перейти от Саммита мира в Швейцарии к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью уже с участием России. Агентство писало, что президент Украины Владимир Зеленский призывает лидеров стран принять участие в мероприятии, но РФ активно пытается помешать участию ключевых государств.
  • Отмечалось, что Бразилия и Индия думают отправить должностных лиц низшего уровня, а от Китая может присутствовать только высокопоставленный государственный служащий. При этом Китай и Бразилия пытаются выдвинуть идею об альтернативной встрече.
  • Впоследствии министерство иностранных дел Китая заявило, что Глобальный саммит мира в Швейцарии не соответствует всем критериям, которые для подобных площадок выдвигает Пекин, из-за чего он там "вряд ли" будет представлен.
  • Недавно швейцарские чиновники заявили, что Турция и Индия примут участие в саммите, хотя пока не ясно, на каком уровне. Остается непонятным, будут ли принимать в нем участие Бразилия и ЮАР.

Темы: РосcияБразилиявойна
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