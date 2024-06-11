Путин поговорил с президентом Бразилии об Украине и Саммите мира

Российский правитель Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой обсудили предстоящий Саммит мира в Швейцарии и стремление Бразилии "внести вклад" в урегулирование войны в Украине.

Источник: пресс-службы Кремля и президента Бразилии

Детали: В понедельник вечером в Кремле сообщили, что во время разговора "Путин изложил принципиальные подходы российской стороны" в связи с предстоящим Саммитом мира в Швейцарии.

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Там также заявили, что президент Бразилии "обозначил стремление внести вклад в поиск вариантов мирного урегулирования" войны в Украине, "что отражено в известной совместной инициативе Бразилии и Китая на этот счёт".

Пресс-служба президента Бразилии сообщила, что, говоря об Украине, да Силва "вновь заявил, что выступает за мирные переговоры с участием обеих сторон конфликта" в соответствии с документом, подписанным представителями Бразилии и Китая.

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