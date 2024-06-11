Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Літак із віцепрезидентом Малаві зник з радарів

Катерина ТищенкоВівторок, 11 червня 2024, 03:33
Літак із віцепрезидентом Малаві зник з радарів
Саулос Чіліма, фото AFP via Getty Images

Літак, на борту якого перебували віцепрезидент східноафриканської країни Малаві Саулос Чіліма і ще дев'ять осіб, зник з радарів.

Джерело: ВВС з посиланням на повідомлення офісу президента країни

Деталі: Літак Сил оборони Малаві "зник з радарів" після того, як вилетів зі столиці країни Лілонгве в понеділок вранці, додали в офісі.

Реклама:

Літак мав приземлитися в міжнародному аеропорту Мзузу на півночі країни відразу після 10:00 за місцевим часом (11:00 за київським часом).

У своїй промові в понеділок пізно ввечері президент Лазарус Чаквера заявив, що пошуково-рятувальна операція триває.

"Я віддав суворий наказ, щоб операція тривала доти, доки літак не буде знайдено", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Чіліма їхав представляти уряд на похованні колишнього міністра кабінету міністрів Ральфа Касамбари, який помер три дні тому.

У 2022 році Чіліма був заарештований за звинуваченням у тому, що він брав гроші в обмін на отримання державних контрактів. Минулого місяця суд зняв звинувачення, не пояснивши причин такого рішення.

Що передувало: Президент Ірану Ібрагім Раїсі і міністр закордонних справ країни Хосейн Амір-Абдоллахіан загинули в результаті аварії вертольота 19 травня.

Теми: Африка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Комбінований удар РФ 14 червня: ППО збила 7 ворожих ракет і 17 "Шахедів"

Командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі заявив, що його отруїли

Трамп у Капітолії критикував пакет допомоги Україні

"Група семи" погодилася дати Україні $50 млрд за рахунок росактивів - Мелоні

Україна та США уклали безпекову угоду на 10 років

У пʼятницю графіки відключень світла діятимуть 4 години

Усі новини...
Африка
Розвідка Британії: Росіяни заманюють громадян Африки на війну через нестачу своїх в’язнів
Росія відправляє воювати на Харківщину африканських студентів – Bloomberg
Білий дім: Байден має намір призначити Кенію головним союзником США поза НАТО
Останні новини
09:16
ВІДЕОНа узбережжі Одещини підірвали морську міну
09:11
Ультраправі не отримають посади глав МЗС і Міноборони у новому уряді Нідерландів
08:38
У Британії євроскептики вперше обійшли в опитуваннях партію прем’єра Сунака
08:37
фото Окупанти вночі били по Харківщині: горіли житлові будинки і авто
08:34
фотоВечірній удар по Селидовому: РФ скинула авіабомбу на житловий квартал, 6 поранених
08:13
Вірменія відкликала для консультацій свого посла у Білорусі
08:10
Шольц прокоментував угоду про $50 млрд для України: Історичний крок і чіткий сигнал Путіну
07:57
ЗМІ: Білорусь "зрадила" Вірменію поставками зброї до Азербайджану
07:53
Комбінований удар РФ 14 червня: ППО збила 7 ворожих ракет і 17 "Шахедів"
07:38
Окупанти заявили про масовану атаку безпілотників: нібито знищили 87 штук над РФ і Кримом
Усі новини...
Реклама:
Реклама: