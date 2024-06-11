Літак із віцепрезидентом Малаві зник з радарів

Літак, на борту якого перебували віцепрезидент східноафриканської країни Малаві Саулос Чіліма і ще дев'ять осіб, зник з радарів.

Джерело: ВВС з посиланням на повідомлення офісу президента країни

Деталі: Літак Сил оборони Малаві "зник з радарів" після того, як вилетів зі столиці країни Лілонгве в понеділок вранці, додали в офісі.

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Літак мав приземлитися в міжнародному аеропорту Мзузу на півночі країни відразу після 10:00 за місцевим часом (11:00 за київським часом).

У своїй промові в понеділок пізно ввечері президент Лазарус Чаквера заявив, що пошуково-рятувальна операція триває.

"Я віддав суворий наказ, щоб операція тривала доти, доки літак не буде знайдено", - сказав він.

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Чіліма їхав представляти уряд на похованні колишнього міністра кабінету міністрів Ральфа Касамбари, який помер три дні тому.

У 2022 році Чіліма був заарештований за звинуваченням у тому, що він брав гроші в обмін на отримання державних контрактів. Минулого місяця суд зняв звинувачення, не пояснивши причин такого рішення.

Що передувало: Президент Ірану Ібрагім Раїсі і міністр закордонних справ країни Хосейн Амір-Абдоллахіан загинули в результаті аварії вертольота 19 травня.