Президент Ірану Раїсі загинув у катастрофі вертольота

Іранське офіційне агентство новин IRNA повідомило вранці 20 травня, що президент Ірану і міністр закордонних справ країни загинули в результаті аварії вертольота 19 травня.

Джерело: напівофіційне іранське інформагентство Mehr news agency, Reuters з посиланням на іранського чиновника, іранське офіційне агентство новин IRNA

Дослівно Mehr: "Президент Ірану Ібрагім Раїсі і міністр закордонних справ країни Хосейн Амір-Абдоллахіан загинули в результаті аварії вертольота, що сталася в неділю".

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Reuter з посиланням на іранського чиновника теж повідомляє, що Раїсі і його міністр закордонних справ загинули.

Як відомо, вертоліт, на борту якого перебували Раїсі та Амір-Абдоллахян, розбився в неділю.

Mehr news пише, що всі пасажири гелікоптера, серед яких також були губернатор іранської провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі, аятола Мохаммад Алі Але-Хашем, представник лідера Ісламської революції в провінції Східний Азербайджан та ще кілька людей, загинули.

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Пізніше інформацію про загибель Раїсі підтвердило і іранське офіційне агентство новин IRNA.

Також повідомляється, що уряд Ірану провів екстрене засідання. Його очолив віце-президент Мохаммад Мохбер.

Згодом IRNA написало, що пошукову операцію завершили, а тіла президента Раїсі та інших загиблих направили до міста Тебріз, що на північному заході Ірану.

Чому це важливо: Іран підтримує Росію в її загарбницькій війні проти України. Зокрема, продає країні-агресору безпілотники "Шахед", якими РФ постійно атакує українську територію. Крім того, за даними аналітиків, Іран будував заводи з виробництва дронів у Росії та Білорусі.

У квітні Іран здійснив масовану повітряну атаку на Ізраїль за допомогою ракет і безпілотників у відповідь на удар ЦАХАЛу по консульському комплексу в Дамаску, в результаті якого загинули кілька членів КВІР.

14 травня Рада ЄС погодила розширення санкційного механізму проти Ірану за його підтримку Росії у війні проти України та деструктивні дії на Близькому Сході.

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