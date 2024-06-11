Самолет с вице-президентом Малави исчез с радаров

Самолет, на борту которого находились вице-президент восточноафриканской страны Малави Саулос Чилима и еще девять человек, исчез с радаров.

Источник: ВВС со ссылкой на сообщение офиса президента страны

Детали: Самолет Сил обороны Малави "исчез с радаров" после того, как вылетел из столицы страны Лилонгве в понедельник утром, добавили в офисе.

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Самолет должен был приземлиться в международном аэропорту Мзузу на севере страны сразу после 10:00 по местному времени (11:00 по киевскому времени).

В своей речи в понедельник поздно вечером президент Малави Лазарус Чаквера заявил, что поисково-спасательная операция продолжается.

"Я отдал строгий приказ, чтобы операция продолжалась до тех пор, пока самолет не будет найден", - сказал он.

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Чилима ехал представлять правительство на похоронах бывшего министра кабинета министров Ральфа Касамбары, который умер три дня назад.

В 2022 году Чилима был арестован по обвинению в том, что он брал деньги в обмен на получение государственных контрактов. В прошлом месяце суд снял обвинения, не объяснив причин такого решения.

Что предшествовало: Президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир-Абдоллахиан погибли в результате крушения вертолета 19 мая.