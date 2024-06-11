У лікарні помер чоловік, якого дістали з-під завалів зруйнованого будинку в Харкові
Вівторок, 11 червня 2024, 08:28
У Харкові в лікарні помер 77-річний чоловік, котрий постраждав внаслідок російського обстрілу КАБами міста 10 червня. Рятувальники дві години діставали його з-під завалів зруйнованого будинку.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, очільник ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова Терехова: "У лікарні сьогодні вранці помер постраждалий від вчорашнього обстрілу, той самий, якого дві години наші рятівники витягали з-під завалів".
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Деталі: За словами очільника ОВА, чоловік отримав численні закриті переломи.
Передісторія:
10 червня російські війська вдень вдарили по Київському та Салтівському районах Харкова. Пошкоджені будинки, постраждали восьмеро людей.