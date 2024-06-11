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В больнице умер мужчина, которого достали из-под завалов разрушенного дома в Харькове

Анастасия ПроцВторник, 11 июня 2024, 08:28
В больнице умер мужчина, которого достали из-под завалов разрушенного дома в Харькове
операция по спасению мужчины 10 июня. Фото: ГСЧС Харьковщины

В Харькове в больнице умер 77-летний мужчина, который пострадал в результате российского обстрела КАБами города 10 июня. Спасатели два часа доставали его из-под завалов разрушенного дома.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "В больнице сегодня утром умер пострадавший от вчерашнего обстрела, тот самый, которого два часа наши спасатели вытаскивали из-под завалов".

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Детали: По словам главы ОВА, мужчина получил многочисленные закрытые переломы.

Предыстория:

10 июня российские войска днем ударили по Киевскому и Салтовскому районам Харькова. Повреждены дома, пострадали восемь человек.

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Темы: Харьковжертвыобстрел
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