В больнице умер мужчина, которого достали из-под завалов разрушенного дома в Харькове

В Харькове в больнице умер 77-летний мужчина, который пострадал в результате российского обстрела КАБами города 10 июня. Спасатели два часа доставали его из-под завалов разрушенного дома.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "В больнице сегодня утром умер пострадавший от вчерашнего обстрела, тот самый, которого два часа наши спасатели вытаскивали из-под завалов".

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Детали: По словам главы ОВА, мужчина получил многочисленные закрытые переломы.

Предыстория:

10 июня российские войска днем ударили по Киевскому и Салтовскому районам Харькова. Повреждены дома, пострадали восемь человек.