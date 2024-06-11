СБУ затримала в Києві доньку ексмера Полтави: працювала на партію Кремля

Служба безпеки України затримала в Києві колаборантку, яка співпрацювала з державою-агресором під час російських виборів у 2022 та 2023 роках.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

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Деталі: Спецслужба зазначає, що зловмисницею виявилась 36-річна донька колишнього мера Полтави, який був засуджений за корупцію.

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За даними джерел "Української правди", йдеться про Наталію Веретеннікову (дівоче прізвище Мамай), доньку ексмера Полтави Олександра Мамая.

За даними слідства, фігурантка володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь в PR-кампанії пропутінської партії "Єдина Росія".

Напередодні "єдиного дня голосування" жінка розпорядилася задіяти сотні рекламних стендів та бордів своєї фірми для поширення прокремлівської агітації.

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Проживаючи в Києві, колаборантка дистанційно управляла рекламним бізнесом у Росії й отримувала від нього мільйонні дивіденди, зазначають у спецслужбі.

Так, у період співпраці з "виборчим штабом" партії Кремля, фігурантка отримала прибуток у понад 35 млн російських рублів.

Під час обшуків за місцем проживання та в київських офісах затриманої виявили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність щодо співпраці з РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили фігурантці про підозру за в колабораційній діяльності.

Крім того, за матеріалами СБУ, на все майно затриманої накладено арешт на загальну суму понад 270 млн грн.

Серед заблокованих активів – 3 квартири в Києві, мінівен та частки в статутних капіталах двох українських компаній.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід – тримання під вартою без визначення розміру застави.

фото сбу