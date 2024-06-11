СБУ задержала в Киеве дочь экс-мэра Полтавы: работала на партию Кремля

Служба безопасности Украины задержала в Киеве коллаборантку, которая сотрудничала с государством-агрессором во время российских выборов в 2022 и 2023 годах.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

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Детали: Спецслужба отмечает, что злоумышленницей оказалась 36-летняя дочь бывшего мэра Полтавы, который был осужден за коррупцию.

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По данным источников "Украинской правды", речь идет о Наталье Веретенниковой (девичья фамилия Мамай), дочери экс-мэра Полтавы Александра Мамая.

По данным следствия, фигурантка владеет в Санкт-Петербурге рекламным агентством, которое участвовало в PR-кампании пропутинской партии "Единая Россия".

Накануне "единого дня голосования" женщина распорядилась задействовать сотни рекламных стендов и бордов своей фирмы для распространения прокремлевской агитации.

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Проживая в Киеве, коллаборантка дистанционно управляла рекламным бизнесом в России и получала от него миллионные дивиденды, отмечают в спецслужбе.

Так, в период сотрудничества с "избирательным штабом" партии Кремля, фигурантка получила прибыль в более 35 млн российских рублей.

Во время обысков по месту жительства и в киевских офисах задержанной обнаружили компьютерную технику, мобильные телефоны и финансовую отчетность по сотрудничеству с РФ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности Украины сообщили фигурантке о подозрении за в коллаборационной деятельности.

Кроме того, по материалам СБУ, на все имущество задержанной наложен арест на общую сумму более 270 млн грн.

Среди заблокированных активов - 3 квартиры в Киеве, минивэн и доли в уставных капиталах двух украинских компаний.

Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения - содержание под стражей без определения размера залога.

фото сбу