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В авіакатастрофі загинув віцепрезидент Малаві

Євген КізіловВівторок, 11 червня 2024, 15:38
В авіакатастрофі загинув віцепрезидент Малаві
Віцепрезидент Малаві Саулос Чіліма. фото: Getty Images

Віцепрезидент східноафриканської країни Малаві Саулос Чіліма, його дружина і ще вісім осіб загинули внаслідок падіння літака, на якому вони летіли на похорон колишнього генпрокурора.

Джерело: CBS News із посиланням на офіційну заяву уряду Малаві

Дослівно у заяві: "На жаль, всі, хто перебував на борту, загинули в авіакатастрофі".

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Деталі: Повідомляється, що військовий літак розбився в понеділок вранці на гірському масиві Чікангава на півночі Малаві після того, як вилетів зі столиці країни Лілонгве.

51-річний Чіліма та інші пасажири прямували на похорон колишнього генерального прокурора країни. На борту також перебували дружина віцепрезидента, сім військових офіцерів і ще один пасажир. За даними ЗМІ, це був невеликий двогвинтовий військовий літак типу Dornier 228, поставлений малавійській армії в 1988 році.

 
Чіліма з дружиною. Фото: STR/AP

Авіадиспетчерська служба повідомила, що через погану видимість літак не зміг приземлитися в аеропорту "Мзузу", що приблизно в 200 милях на північ від столиці. Пілоту було рекомендовано повернутися до Лілонгве, після чого повітряне судно зникло з радарів.

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Чіліма вважався в Малаві можливим претендентом на участь у президентських виборах наступного року.

У 2022 році Чіліму заарештували за звинуваченням у хабарництві на тлі повідомлень про те, що він отримував "відкати" від бізнесмена за державні контракти. Чіліма заперечував ці звинувачення. Минулого місяця національний прокурор їх зняв і подав клопотання про закриття справи.

 
Малаві на мапі Google Maps

У телевізійному зверненні в понеділок увечері президент Малаві Лазарус Чаквера заявив, що пошуково-рятувальна операція триватиме доти, доки літак Чіліми не буде знайдений. Кілька країн, включаючи Сполучені Штати, надали технологічну підтримку в пошуковій операції.

Чаквера оголосив вівторок національним днем жалоби в країні.

Що передувало: 11 червня стало відомо, що літак Сил оборони Малаві, на борту якого перебували Саулос Чіліма і ще дев'ять осіб, зник з радарів. Судно мало приземлитися в міжнародному аеропорту "Мзузу" на півночі країни відразу після 11:00 за київським часом.

Теми: Африкаавіакатастрофи
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