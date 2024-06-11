В авиакатастрофе погиб вице-президент Малави

Вице-президент восточноафриканской страны Малави Саулос Чилима, его жена и еще восемь человек погибли в результате крушения самолета, на котором они летели на похороны бывшего генпрокурора.

Источник: CBS News со ссылкой на официальное заявление правительства Малави

Дословно в заявлении: "К сожалению, все, кто находился на борту, погибли в авиакатастрофе".

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Детали: Сообщается, что военный самолет разбился в понедельник утром на горном массиве Чикангава на севере Малави после того, как вылетел из столицы страны Лилонгве.

51-летний Чилима и другие пассажиры направлялись на похороны бывшего генерального прокурора страны. На борту также находились жена вице-президента, семь военных офицеров и еще один пассажир. По данным СМИ, это был небольшой двухвинтовой военный самолет типа Dornier 228, поставленный малавийской армии в 1988 году.

Чилима с женой. Фото: STR/AP

Авиадиспетчерская служба сообщила, что из-за плохой видимости самолет не смог приземлиться в аэропорту "Мзузу", что примерно в 200 милях к северу от столицы. Пилоту было рекомендовано вернуться в Лилонгве, после чего воздушное судно исчезло с радаров.

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Чилима считался в Малави возможным претендентом на участие в президентских выборах в следующем году.

В 2022 году Чилиму арестовали по обвинению во взяточничестве на фоне сообщений о том, что он получал "откаты" от бизнесмена за государственные контракты. Чилима отрицал эти обвинения. В прошлом месяце национальный прокурор их снял и подал ходатайство о закрытии дела.

Малави на карте Google Maps

В телевизионном обращении в понедельник вечером президент Малави Лазарус Чаквера заявил, что поисково-спасательная операция будет продолжаться до тех пор, пока самолет Чилимы не будет найден. Несколько стран, включая Соединенные Штаты, оказали технологическую поддержку в поисковой операции.

Чаквера объявил вторник национальным днем траура в стране.

Что предшествовало: 11 июня стало известно, что самолет Сил обороны Малави, на борту которого находились Саулос Чилима и еще девять человек, исчез с радаров. Судно должно было приземлиться в международном аэропорту "Мзузу" на севере страны сразу после 11:00 по киевскому времени.