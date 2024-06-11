У Данії арештували російську шпигунку

Спецслужби Данії 11 червня заарештували росіянку за звинуваченням у сприянні роботі російської розвідки.

Джерело: Данська служба безпеки та розвідки (РЕТ) в заяві суспільному мовнику Данії DR, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Як повідомили у спецслужбі, арешт пов'язаний із публікацією "в кількох європейських ЗМІ" про російський державний фонд – "Правфонд", що базується в Москві і в якому на ключових посадах протягом кількох років працюють співробітники розвідки.

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"Її звинувачують у порушенні статті 108 Кримінального кодексу Данії, яка стосується надання іноземній розвідувальній службі можливості діяти в Данії – зокрема співпраці з метою здійснення впливу", – повідомили в PET.

Жінка є однією з найвідоміших представниць російської громади в Данії. Серед іншого, вона керує консультаційним центром для російськомовних в одному з міст Зеландії, пише DR. Згідно з внутрішніми документами, з 2017 року цей центр отримав від "Правфонду" щонайменше 338 тисяч данських крон.

Очікується, що жінку відпустять після допиту.

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Як зазначає DR, московський "Правфонд", за даними західних розвідок, насправді є частиною російської пропагандистської кампанії зі створення історій про дискримінацію російськомовних громадян за кордоном.

Минулого місяця Норвезька поліційна служба безпеки виявила, що агенти російської розвідки працюють у Західній Норвегії, та вважає, що Росія може готувати диверсії проти об'єктів критичної інфраструктури.