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В Дании арестовали российскую шпионку

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 11 июня 2024, 16:39
В Дании арестовали российскую шпионку
иллюстративное фото от Getty Images

Спецслужбы Дании 11 июня арестовали россиянку по обвинению в содействии работе российской разведки.

Источник: Датская служба безопасности и разведки (РЕТ) в заявлении общественному вещателю Дании DR, сообщает "Европейская правда"

Детали: Как сообщили в спецслужбе, арест связан с публикацией "в нескольких европейских СМИ" о российском государственном фонде – "Правфонд", базирующемся в Москве и в котором на ключевых должностях в течение нескольких лет работают сотрудники разведки.

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"Ее обвиняют в нарушении статьи 108 Уголовного кодекса Дании, которая касается предоставления иностранной разведывательной службе возможности действовать в Дании – в частности, сотрудничества с целью оказания влияния", – сообщили в PET.

Женщина является одной из самых известных представительниц русской общины в Дании. Среди прочего, она руководит консультационным центром для русскоязычных в одном из городов Зеландии, пишет DR. Согласно внутренним документам, с 2017 года этот центр получил от "Правфонда" по меньшей мере 338 тысяч датских крон.

Ожидается, что женщину отпустят после допроса.

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Как отмечает DR, московский "Правфонд", по данным западных разведок, на самом деле является частью российской пропагандистской кампании по созданию историй о дискриминации русскоязычных граждан за рубежом.

В прошлом месяце Норвежская полицейская служба безопасности обнаружила, что агенты российской разведки работают в Западной Норвегии, и считает, что Россия может готовить диверсии против объектов критической инфраструктуры.

Темы: ДанияРосcияшпионаж
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