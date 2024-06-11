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Генштаб: Окупанти значно активізували авіацію на Покровському напрямку

Євген КізіловВівторок, 11 червня 2024, 20:40
Генштаб: Окупанти значно активізували авіацію на Покровському напрямку
російські винищувачі. фото: Getty Images

Найнапруженіша ситуація зберігається на Покровському напрямку в Донецькій області, але Сили оборони дають жорстку відсіч та стримують натиск противника.

Джерело: звіт Генерального штабу ЗСУ станом на 19:00

Деталі: На цьому напрямку зараз триває шість боїв. Російські загарбники продовжують тиснути на нашу оборону поблизу Новоолександрівки. Пообіді окупанти значно активізували бойову роботу своєї авіації – завдали п’ять авіаударів по районах населених пунктів Вовче, Олександропіль, Воздвиженка, Євгенівка і Желанне.

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Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту на цей час зросла до 87.

На Харківському напрямку російські загарбники здійснили ще одну спробу штурму наших позицій – триває бій неподалік села Глибоке. Чотири атаки у вівторок на цей час відбито у районі Вовчанська та того ж Глибокого.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів намагався штурмувати позиції Сил оборони. П’ять з них зазнали фіаско, а три штурми ще тривають неподалік населених пунктів Піщане, Берестове та Синьківка. Ситуація контрольована. Українські воїни активно нищать ворога – станом на зараз на напрямку окупанти втратили 134 особи пораненими та вбитими. Пошкоджено чотири гармати та чотири автомобілі ворога.

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На Времівському напрямку російські терористи не полишають спроб знизити наш оборонний потенціал, а також залякати цивільне населення, – завдали у вівторок чотирьох авіаударів.  Били по районах Старомайорського, Костянтинівки, Благодатного та Урожайного.

Від початку доби агресор вперто намагається посунути українські підрозділи із займаних позицій на Оріхівському напрямку. Атакував уже шість разів. Отримав жорстку відсіч в районах Малої Токмачки, Щербаків, Новопрокопівки та Вербового.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Що передувало: Станом на 10 годину вівторка кількість бойових зіткнень по лінії фронту складала 40.

Теми: війнарегіони
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