Генштаб: Оккупанты значительно активизировали авиацию на Покровском направлении

Самая напряженная ситуация сохраняется на Покровском направлении в Донецкой области, но Силы обороны дают жесткий отпор и сдерживают натиск противника.

Источник: отчет Генерального штаба ВСУ по состоянию на 19:00

Детали: На этом направлении сейчас идет шесть боев. Российские захватчики продолжают давить на нашу оборону вблизи Новоалександровки. После обеда оккупанты значительно активизировали боевую работу своей авиации - нанесли пять авиаударов по районам населенных пунктов Волчье, Александрополь, Воздвиженка, Евгеновка и Желанное.

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Количество боевых столкновений по всей линии фронта в настоящее время возросло до 87.

На Харьковском направлении российские захватчики совершили еще одну попытку штурма наших позиций - продолжается бой неподалеку от села Глубокое. Четыре атаки во вторник в настоящее время отбиты в районе Волчанска и того же Глубокого.

На Купянском направлении противник восемь раз пытался штурмовать позиции Сил обороны. Пять из них потерпели фиаско, а три штурма еще продолжаются недалеко от населенных пунктов Песчаное, Берестовое и Синьковка. Ситуация контролируется. Украинские воины активно уничтожают врага - по состоянию на сейчас на направлении оккупанты потеряли 134 человека ранеными и убитыми. Повреждены четыре пушки и четыре автомобиля врага.

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На Времовском направлении российские террористы не оставляют попыток снизить наш оборонительный потенциал, а также запугать гражданское население - нанесли во вторник четыре авиаудара. Били по районам Старомайорского, Константиновки, Благодатного и Урожайного.

С начала суток агрессор упорно пытается подвинуть украинские подразделения с занимаемых позиций на Ореховском направлении. Атаковал уже шесть раз. Получил жесткий отпор в районах Малой Токмачки, Щербаков, Новопрокоповки и Вербового.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Что предшествовало: По состоянию на 10 часов вторника количество боевых столкновений по линии фронта составляло 40.