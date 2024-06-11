Бійка між ТЦК та "швидкою" в Одесі: прокуратура відкрила справу про хуліганство

Одеська спецпрокуратура у сфері оборони Південного регіону розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства щодо бійки, яка виникла між працівниками ТЦК та швидкої допомоги в Одесі.

Джерело: повідомлення на сайті прокуратури

Деталі: Прокуратура вже попередньо з’ясувала, що 11 червня до територіального центру комплектування і соцпідтримки Київського району Одеси було доставлено військовозобов'язаного "для встановлення ступеню придатності до військової служби".

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Дорогою чоловік викликав собі карету швидкої медичної допомоги.

У подальшому між медичним працівником та представником ТЦК виник конфлікт, в якому постраждали обидві сторони.

Дослівно: "Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні заходи, встановлюються усі обставини події, в результаті чого буде надана правова оцінка дій всіх учасників конфлікту".

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Деталі: Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим Головного управління Нацполіції в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської спецпрокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Розслідування здійснюється за статтею 296, частина 4 Кримінального кодексу "Хуліганство".

Що передувало: 11 червня в Одесі сталася бійка біля ТЦК між медиками "швидкої" та працівниками центру комплектації.

Місцеві журналісти кажуть, що бригада медиків одеської "швидкої" прибула на виклик до ТЦК Київського району і опинилася замкненою всередині військовими, які начебто побажали "негайно мобілізувати їх в армію".

Як повідомили ЗМІ, пізніше колеги фельдшерів з'їхалися на "швидких" з увімкненими сиренами і влаштували акцію протесту. Сталося кілька бійок між медиками та військовими.

В Одеському обласному ТЦК та СП стверджують, що цілком законно затримали і медиків, і військовозобов'язаного, а бійку влаштували медпрацівники і якісь "невідомі люди", які приїхали до них на допомогу.