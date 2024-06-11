Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

Бійка між ТЦК та "швидкою" в Одесі: прокуратура відкрила справу про хуліганство

Євген КізіловВівторок, 11 червня 2024, 21:38
Бійка між ТЦК та швидкою в Одесі: прокуратура відкрила справу про хуліганство

Одеська спецпрокуратура у сфері оборони Південного регіону розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства щодо бійки, яка виникла між працівниками ТЦК та швидкої допомоги в Одесі.

Джерело: повідомлення на сайті прокуратури

Деталі: Прокуратура вже попередньо з’ясувала, що 11 червня до територіального центру комплектування і соцпідтримки Київського району Одеси було доставлено військовозобов'язаного "для встановлення ступеню придатності до військової служби".

Реклама:

Дорогою чоловік викликав собі карету швидкої медичної допомоги.

У подальшому між медичним працівником та представником ТЦК виник конфлікт, в якому постраждали обидві сторони.

Дослівно: "Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні заходи, встановлюються усі обставини події, в результаті чого буде надана правова оцінка дій всіх учасників конфлікту".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим Головного управління Нацполіції в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської спецпрокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Розслідування здійснюється за статтею 296, частина 4 Кримінального кодексу "Хуліганство".

Що передувало: 11 червня в Одесі сталася бійка біля ТЦК між медиками "швидкої" та працівниками центру комплектації.

Місцеві журналісти кажуть, що бригада медиків одеської "швидкої" прибула на виклик до ТЦК Київського району і опинилася замкненою всередині військовими, які начебто побажали "негайно мобілізувати їх в армію".

Як повідомили ЗМІ, пізніше колеги фельдшерів з'їхалися на "швидких" з увімкненими сиренами і влаштували акцію протесту. Сталося кілька бійок між медиками та військовими.

В Одеському обласному ТЦК та СП стверджують, що цілком законно затримали і медиків, і військовозобов'язаного, а бійку влаштували медпрацівники і якісь "невідомі люди", які приїхали до них на допомогу.

Теми: ТЦКОдесабійкаохорона здоров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Румунія передасть Україні свою систему Patriot – рішення Ради оборони

фото, оновленоПоліція затримала жінку, яка сплюндрувала могили військових Да Вінчі, Джуса та Петриченка

фотоМіж комбатом 3-ї ОШБ і журналісткою виник конфлікт: кореспондентка заявила про погрози

Рада ухвалила законопроєкт про перезавантаження БЕБ

В ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти РФ

Через нічну атаку у четвер обмежень по енергетиці буде більше

Усі новини...
ТЦК
На Хмельниччині на військовослужбовця ТЦК напав чоловік з ножем
У ТЦК оприлюднили свою версію бійки між медиками та військовими в Одесі
В Одесі біля ТЦК побилися медики і військові
Останні новини
15:59
На Донеччині бригада енергетиків потрапила під обстріл: є постраждалий
15:55
відеоМорпіхи показали штурм і зачистку опорного пункту ворога під Вовчанськом
15:54
Рютте стане новим генсеком НАТО
15:50
Які мінімальні бали НМТ необхідні для вступу на бюджет
15:48
фотоЗахисник з кулемета збив російську ракету, яка прямувала на Київщину
15:45
У Києві майже на два місяці частково обмежать рух на Північному мосту
15:24
ЄВРО-2024УЄФА розраховує отримати рекордний дохід у €2.4 млрд від проведення Євро-2024
15:08
Скандал з трансплантологами: Ляшко прокоментував ймовірне втручання в систему пересадки органів
15:08
Viber отримав функцію стислого підсумку чату на основі ШІ
15:07
Румунія передасть Україні свою систему Patriot – рішення Ради оборони
Усі новини...
Реклама:
Реклама: