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Драка между ТЦК и "скорой" в Одессе: прокуратура открыла дело о хулиганстве

Евгений КизиловВторник, 11 июня 2024, 21:38
Драка между ТЦК и скорой в Одессе: прокуратура открыла дело о хулиганстве

Одесская спецпрокуратура в сфере обороны Южного региона начала уголовное производство по факту хулиганства относительно драки, которая возникла между работниками ТЦК и скорой помощи в Одессе.

Источник: сообщение на сайте прокуратуры

Детали: Прокуратура уже предварительно выяснила, что 11 июня в территориальный центр комплектования и соцподдержки Киевского района Одессы был доставлен военнообязанный "для установления степени годности к военной службе".

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По дороге мужчина вызвал себе карету скорой медицинской помощи.

В дальнейшем между медицинским работником и представителем ТЦК возник конфликт, в котором пострадали обе стороны.

Дословно: "Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства происшествия, в результате чего будет дана правовая оценка действий всех участников конфликта".

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Детали: Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям Главного управления Нацполиции в Одесской области под процессуальным руководством Одесской спецпрокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Расследование осуществляется по статье 296, часть 4 Уголовного кодекса "Хулиганство".

Что предшествовало: 11 июня в Одессе произошла драка возле ТЦК между медиками "скорой" и работниками центра комплектации.

Местные журналисты говорят, что бригада медиков одесской "скорой" прибыла на вызов в ТЦК Киевского района и оказалась запертой внутри военными, которые якобы пожелали "немедленно мобилизовать их в армию".

Как сообщили СМИ, позже коллеги медиков съехались на "скорых" с включенными сиренами и устроили акцию протеста. Произошло несколько драк между медиками и военными.

В Одесском областном ТЦК и СП утверждают, что вполне законно задержали и медиков, и военнообязанного, а драку устроили медработники и некие "неизвестные люди", которые приехали к ним на помощь.

Темы: ТЦКОдессадраказдравоохранение
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