Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

Саміт миру у Швейцарії: ЗМІ повідомили про скорочення кількості учасників

Станіслав ПогоріловСереда, 12 червня 2024, 00:42
Саміт миру у Швейцарії: ЗМІ повідомили про скорочення кількості учасників
Швейцарська армія готується охороняти Саміт миру, фото: Getty Images

Кількість країн і організацій, що підтвердили свою участь у Саміті миру в Швейцарії, знизилася з 93 до 78, повідомляє "Радіо Свобода" з посилання на кількох анонімних дипломатів країн ЄС.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на неназваних дипломатів країн ЄС, знайомих з перебігом підготовки Саміту миру

Деталі: За даними ЗМІ, співбесідники не називали країни, які передумали брати участь, утім, один із дипломатів не виключив, що їхній список може поповнитися.

Реклама:

"Моя ціль — мати сімейне фото майже на 80 осіб", – сказав посадовець. Інший дипломат, повідомивши про 78 підтверджених учасників, навпаки висловив оптимізм, зауважуючи, що "ще є трохи часу".

Знати більше: Без миру та з компромісами. Які загрози несе Україні саміт у Швейцарії та чи можна їх уникнути

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Саміт миру пройде 15 - 16 червня у швейцарському містечку Бюргеншток.
  • 3 червня прессекретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що на цей час участь у майбутньому Саміті миру у Швейцарії підтвердили 107 країн та організацій.

Теми: мирУкраїнаШвейцарія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"

Щодо статків заступника генпрокурора Вербицького почали службове розслідування

В Україні заборонили партію "Наш край", майно передадуть державі

фотоУ Києві "втомився" ще один міст

фотоРосійські війська обстріляли Харківщину, є загибла та постраждалі

Україна та ЄС погодили безпекову угоду, в ОП анонсували підписання

Усі новини...
мир
Приручити голубку
У США кажуть, що заохочують Китай долучитися до Саміту миру
Зеленський обговорив із Сунаком Саміт миру та продовження оборонної співпраці
Останні новини
01:55
тенісСтало відомо, чи зіграє Джокович на Олімпійських іграх-2024
01:48
фотоУ Запорізькій області почали будувати "підземні школи"
01:20
Військові США заявили про ліквідацію високопоставленого члена ІДІЛ
00:48
оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"
00:40
Майбутнє в стилі Ілона Маска та анімація, що може викликати тривожність. Інтерв'ю режисера Жеремі Періна
00:26
Білий дім підтвердив дозвіл бити по РФ через кордон на Харківщині та Сумщині – ЗМІ
00:11
Створює затишок практично з нічого: як дівчина з Криму допомагає облаштувати старі будинки на Чернігівщині
00:04
Євро-2024 Шотландія та Швейцарія зіграли внічию в 2 турі Євро-2024
23:49
Новини економіки 19 червня: обвал пішоходного мосту в Києві, нові санкції ЄС проти РФ
23:34
Генштаб: Ворог значно активізував зусилля на Краматорському напрямку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: