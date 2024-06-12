Саміт миру у Швейцарії: ЗМІ повідомили про скорочення кількості учасників

Кількість країн і організацій, що підтвердили свою участь у Саміті миру в Швейцарії, знизилася з 93 до 78, повідомляє "Радіо Свобода" з посилання на кількох анонімних дипломатів країн ЄС.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на неназваних дипломатів країн ЄС, знайомих з перебігом підготовки Саміту миру

Деталі: За даними ЗМІ, співбесідники не називали країни, які передумали брати участь, утім, один із дипломатів не виключив, що їхній список може поповнитися.

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"Моя ціль — мати сімейне фото майже на 80 осіб", – сказав посадовець. Інший дипломат, повідомивши про 78 підтверджених учасників, навпаки висловив оптимізм, зауважуючи, що "ще є трохи часу".

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