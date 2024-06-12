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Саммит мира в Швейцарии: СМИ сообщили о сокращении количества участников

Станислав ПогориловСреда, 12 июня 2024, 00:42
Саммит мира в Швейцарии: СМИ сообщили о сокращении количества участников
Шейцарская армия готовится охранять Саммит мира, фото: Getty Images

Количество стран и организаций, подтвердивших свое участие в Саммите мира в Швейцарии, снизилось с 93 до 78, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на нескольких анонимных дипломатов стран ЕС.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на неназванных дипломатов стран ЕС, знакомых с ходом подготовки Саммита мира

Детали: По данным СМИ, собеседники не называли страны, которые передумали участвовать, впрочем, один из дипломатов не исключил, что их список может пополниться.

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"Моя цель - иметь семейное фото почти на 80 человек", - сказал чиновник. Другой дипломат, сообщив о 78 подтвержденных участниках, наоборот выразил оптимизм, отмечая, что "еще есть немного времени".

Узнать больше: Без мира и с компромиссами. Какие угрозы несет Украине саммит в Швейцарии и можно ли их избежать

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Саммит мира пройдет 15 - 16 июня в швейцарском городке Бюргеншток.
  • 3 июня пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что в настоящее время участие в предстоящем Саммите мира в Швейцарии подтвердили 107 стран и организаций.

Темы: мирУкраинаШвейцария
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