Саммит мира в Швейцарии: СМИ сообщили о сокращении количества участников

Количество стран и организаций, подтвердивших свое участие в Саммите мира в Швейцарии, снизилось с 93 до 78, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на нескольких анонимных дипломатов стран ЕС.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на неназванных дипломатов стран ЕС, знакомых с ходом подготовки Саммита мира

Детали: По данным СМИ, собеседники не называли страны, которые передумали участвовать, впрочем, один из дипломатов не исключил, что их список может пополниться.

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"Моя цель - иметь семейное фото почти на 80 человек", - сказал чиновник. Другой дипломат, сообщив о 78 подтвержденных участниках, наоборот выразил оптимизм, отмечая, что "еще есть немного времени".

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Напомним:

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