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США на саміті G7 оголосять нові санкції проти Росії – Кірбі

Станіслав ПогоріловСереда, 12 червня 2024, 01:57
США на саміті G7 оголосять нові санкції проти Росії – Кірбі
Джон Кірбі, фото: Getty Images

Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США оголосять про нові санкції та заходи експортного контролю проти Росії під час саміту лідерів країн G7, який відбудеться на півдні Італії наприкінці цього тижня.

Джерело: "Голос Америкик"

Деталі: Кірбі заявив, що буде введено цілу низку нових ефективних санкцій і заходів експортного контролю, які будуть націлені на організації та мережі, що допомагають Росії вести війну.

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Пряма мова: "Ми продовжимо покладати витрати на російську військову машину".

Більше деталей: Повідомляється, що цорічний саміт лідерів лідерів економічно найрозвиненіших демократичних країн світу - "Великої сімки" (G7) відбудеться в Італії з 13 до 15 червня. Зустріч відбудеться в Апулії на півдні Італії, в готелі "Борго Егназія".

До складу G7 входять США, Японія, Канада, Німеччина, Франція, Італія та Велика Британія. Європейський Союз бере участь у всіх обговореннях і представлений головами як Європейської ради, так і Європейської комісії.

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Саміт має розпочатися в четвер з обговорення проблем Африканського континенту, зміни клімату та розвитку. Потім лідери обговорять ситуацію на Близькому Сході перед двома сесіями, присвяченими Україні, у першій з яких візьме участь президент України Володимир Зеленський.

Велику увагу буде приділено тому, чи зможуть лідери "Великої сімки" домовитися про те, як використовувати прибуток, отриманий від заморожених на Заході російських активів, в інтересах України.

У Білому домі також очікують, що наступного тижня G7 надішле жорстке попередження середнім і малим китайським банкам, які допомагають Росії ухилятися від західних санкцій.

Джерела у Вашингтоні кажуть, що Сполучені Штати готові оголосити про нові значні санкції проти фінансових установ і небанківських організацій, які є частиною "каналів поставок технологій і товарів" для російського військово-промислового комплексу. Поки що невідомо, чи готові інші учасники G7 дотримуватися жорсткої лінії США.

Офіційно саміт триватиме до 15 червня, але президент Джо Байден вилітає в Італію в ніч на 14 червня, і єдиним офіційним пунктом на його порядку денному в суботу є заключна пресконференція прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, а також низка двосторонніх зустрічей із лідерами країн-союзниць.

Теми: СШАG7санкціїРосія
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