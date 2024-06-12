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США на саммите G7 объявят новые санкции против России - Кирби

Станислав ПогориловСреда, 12 июня 2024, 01:57
США на саммите G7 объявят новые санкции против России - Кирби
Джон Кирби, фото: Getty images

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США объявят о новых санкциях и мерах экспортного контроля против России во время саммита лидеров стран G7, который состоится на юге Италии в конце этой недели.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Кирби заявил, что будет введен целый ряд новых эффективных санкций и мер экспортного контроля, которые будут нацелены на организации и сети, помогающие России вести войну.

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Прямая речь: "Мы продолжим возлагать расходы на российскую военную машину".

Больше деталей: Сообщается, что годовой саммит лидеров лидеров лидеров экономически самых развитых демократических стран мира - "Большой семерки" (G7) состоится в Италии с 13 по 15 июня. Встреча состоится в Апулии на юге Италии, в отеле "Борго Эгназия".

В состав G7 входят США, Япония, Канада, Германия, Франция, Италия и Великобритания. Европейский Союз участвует во всех обсуждениях и представлен председателями как Европейского совета, так и Европейской комиссии.

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Саммит должен начаться в четверг с обсуждения проблем Африканского континента, изменения климата и развития. Затем лидеры обсудят ситуацию на Ближнем Востоке перед двумя сессиями, посвященными Украине, в первой из которых примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Большое внимание будет уделено тому, смогут ли лидеры "Большой семерки" договориться о том, как использовать прибыль, полученную от замороженных на Западе российских активов, в интересах Украины.

В Белом доме также ожидают, что на следующей неделе G7 направит жесткое предупреждение средним и малым китайским банкам, которые помогают России уклоняться от западных санкций.

Источники в Вашингтоне говорят, что Соединенные Штаты готовы объявить о новых значительных санкциях против финансовых учреждений и небанковских организаций, которые являются частью "каналов поставок технологий и товаров" для российского военно-промышленного комплекса. Пока неизвестно, готовы ли другие участники G7 придерживаться жесткой линии США.

Официально саммит продлится до 15 июня, но президент Джо Байден вылетает в Италию в ночь на 14 июня, и единственным официальным пунктом в его повестке дня в субботу является заключительная пресс-конференция премьер-министра Италии Джорджии Мелони, а также ряд двусторонних встреч с лидерами стран-союзниц.

Темы: СШАG7санкцииРосcия
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