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Вночі по всій Україні оголошували повітряну тривога: росіяни запускали ракети

Станіслав ПогоріловСереда, 12 червня 2024, 03:01
Вночі по всій Україні оголошували повітряну тривога: росіяни запускали ракети
фото: мапа тривог

Вночі, 12 червня по всій території України оголошували повітряну тривогу, Повітряні сили повідомляли про запуск російськими військами ракет, у Києві працювала ППО. Наразі в частині областей повітряну тривогу відмінили.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили

Деталі: Перед цим Повітряні сили попередили про запуск росіянами "Шахедів" у бік України.

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Пізніше Повітряні сили повідомили про ракети на Сумщині, курс - західний.

03.27. Ракета із Сумщини - на Полтавщину, у напрямку Миргорода.

03.30. Друга група ракет на Сумщині, курс - південно-західний.

ВІДЕО ДНЯ

03.35. Ракети з Полтавщини - на Черкащину.

03.47. Ракети на Кіровоградщині, рухаються по руслу Дніпра на південь.

03.48  Ракети на Черкащині, курсом на захід.

03.54. Ракети з Черкащини курсом на Київщину.

03.58. Ракети на Київ.

04.00. Група ракет на заході Черкащини, курсом на Вінниччину.

04.03. Ракети зі сходу на Київ.

04.15. Активність ворожої тактичної авіації на північному сході. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

Теми: повітряна тривогаУкраїнаракетний удар
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