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Ночью по всей Украине объявляли воздушную тревогу: россияне запускали ракеты

Станислав ПогориловСреда, 12 июня 2024, 03:01
Ночью по всей Украине объявляли воздушную тревогу: россияне запускали ракеты
фото: мапа тривог

Ночью, 12 июня на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу, Воздушные силы сообщали о запуске российскими войсками ракет, В Киеве работала ПВО. В части областей воздушную тревогу отменили.

Источник: карта тревог, Воздушные силы

Детали: Перед этим Воздушные силы предупредили о запуске россиянами "Шахедов" в сторону Украины.

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Позже Воздушные силы сообщили о ракетах на Сумщине, курс - западный.

03.27. Ракета из Сумщины - на Полтавщину, в направлении Миргорода.

03.30. Вторая группа ракет на Сумщине, курс - юго-западный.

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03.35. Ракеты с Полтавщины - в Черкасскую область.

03.47. Ракеты на Кировоградщине, движутся по руслу Днепра на юг.

03.48. Ракеты в Черкасской области, курсом на запад.

03.54. Ракеты из Черкасской области курсом на Киевщину.

04.03. Ракеты с востока на Киев.

03.58. Ракеты на Киев.

04.00. Группа ракет на западе Черкасской области, курсом на Винничину.

04.15. Активность вражеской тактической авиации на северо-востоке. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!

Темы: воздушная тревогаУкраинаракетный удар
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