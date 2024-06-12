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Байден схвалив відправку в Україну другої системи Patriot – NYT

Станіслав ПогоріловСереда, 12 червня 2024, 03:37
Байден схвалив відправку в Україну другої системи Patriot – NYT
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден прийняв рішення після низки зустрічей і дебатів про відправку в Україну вже другого американського зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Джерело: видання The New York Times з посиланням на неназваних високопосадовців американської адміністрації та військових

Дослівно: "Рішення пана Байдена було прийнято минулого тижня після низки зустрічей на високому рівні і внутрішніх дебатів про те, як задовольнити нагальні потреби України в посиленні протиповітряної оборони, не ставлячи під загрозу боєготовність США".

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Деталі: Видання з посиланням на офіційні особи зазначає, що друга система Patriot прибуде з Польщі, де вона захищала ротацію американських військ, які повертатимуться до Сполучених Штатів.

За словами американських офіційних осіб, система може бути розгорнута на лінії фронту в Україні протягом наступних кількох днів, залежно від технічного обслуговування або модифікацій, яких вона потребує.

"Представники адміністрації сподіваються, що розгортання ще однієї американської системи Patriot підштовхне союзників зробити те ж саме", - зазначає видання.

Теми: СШАБайденPatriotУкраїна
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