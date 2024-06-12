Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экономическая правда приглашает на первый за время большой войны Банковский форум

Байден одобрил отправку в Украину второй системы Patriot - NYT

Станислав ПогориловСреда, 12 июня 2024, 03:37
Байден одобрил отправку в Украину второй системы Patriot - NYT
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден принял решение после ряда встреч и дебатов об отправке в Украину уже второго американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Источник: издание The New York Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников американской администрации и военных

Дословно: "Решение господина Байдена было принято на прошлой неделе после ряда встреч на высоком уровне и внутренних дебатов о том, как удовлетворить насущные потребности Украины в усилении противовоздушной обороны, не ставя под угрозу боеготовность США".

Реклама:

Детали: Издание со ссылкой на официальные лица отмечает, что вторая система Patriot прибудет из Польши, где она защищала ротацию американских войск, которые будут возвращаться в Соединенные Штаты.

По словам американских официальных лиц, система может быть развернута на линии фронта в Украине в течение следующих нескольких дней, в зависимости от технического обслуживания или модификаций, в которых она нуждается.

"Представители администрации надеются, что развертывание еще одной американской системы Patriot подтолкнет союзников сделать то же самое", - отмечает издание.

Темы: СШАБайденPatriotУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"

Относительно имущества заместителя генпрокурора Вербицкого начали служебное расследование

В Украине запретили партию "Наш край", имущество передадут государству

фотоВ Киеве "устал" еще один мост

фотоРоссийские войска обстреляли Харьковщину, погибли и пострадали

Украина и ЕС согласовали соглашение по безопасности, в ОП анонсировали подписание

Все новости...
В Киеве были слышны взрывы, работала ПВО
Польша подняла в воздух самолеты из-за ночного удара РФ по Украине
Россияне ночью нанесли по Киеву комбинированный удар: все воздушные цели сбиты
Россияне за сутки потеряли 980 военных, 9 танков и 46 артсистем – Генштаб
Последние новости
01:55
теннисСтало известно, сыграет ли Джокович на Олимпийских играх-2024
01:48
фотоВ Запорожской области начали строить "подземные школы"
01:20
Военные США заявили о ликвидации высокопоставленного члена ИГИЛ
00:48
обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"
00:40
Будущее в стиле Илона Маска и анимация, что может вызвать тревожность. Интервью режиссера Жереми Перина
00:26
Белый дом подтвердил разрешение бить по РФ через границу на Харьковщине и Сумщине – СМИ
00:11
Создает уют практически из ничего: как девушка из Крыма помогает обустроить старые дома на Черниговщине
00:04
Евро-2024Шотландия и Швейцария сыграли вничью во 2 туре Евро-2024
23:49
Новости экономики 19 июня: обвал пешеходного моста в Киеве, новые санкции ЕС против РФ
23:34
Генштаб: Враг значительно активизировал усилия на Краматорском направлении
Все новости...
Реклама:
Реклама: