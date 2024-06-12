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Польща підняла в повітря літаки через нічний удар РФ по Україні

Станіслав ПогоріловСереда, 12 червня 2024, 04:45
Польща підняла в повітря літаки через нічний удар РФ по Україні
Фото: Оперативне командування Польщі

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що військові підняли у небо літаки через удар російських військ по Україні ракетами та "Шахедами".

Джерело: оперативне командування ЗС Польщі у соцмережі Х

Дослівно: "Звертаємо увагу, що у південно-східній частині країни можливе підвищення рівня шуму, пов’язаного з початком польотів польських та союзницьких літаків у нашому повітряному просторі".

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Деталі: Військові повідомили, що спостерігають за тим, як росіяни завдають ударів крилатими ракетами та "Шахедами" по об’єктах, розташованих, у тому числі, на західній території України.

Польські військові нагадали, що остання така посилена активність російської авіації, під час якої були нанесені удари по західній Україні, була зафіксована в ніч з 6 на 7 червня цього року.

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування RSZ постійно стежить за ситуацією", - говориться у повідомленні.

Теми: ПольщаРосіяУкраїнавійна
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