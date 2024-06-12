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Польша подняла в воздух самолеты из-за ночного удара РФ по Украине

Станислав ПогориловСреда, 12 июня 2024, 04:45
Польша подняла в воздух самолеты из-за ночного удара РФ по Украине
Фото: Оперативное командование Польши

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что военные подняли в небо самолеты из-за удара российских войск по Украине ракетами и "Шахедами".

Источник: оперативное командование ВС Польши в соцсети Х

Дословно: "Обращаем внимание, что в юго-восточной части страны возможно повышение уровня шума, связанного с началом полетов польских и союзных самолетов в нашем воздушном пространстве".

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Детали: Военные сообщили, что наблюдают за тем, как россияне наносят удары крылатыми ракетами и "Шахедами" по объектам, расположенным, в том числе, на западной территории Украины.

Польские военные напомнили, что последняя такая усиленная активность российской авиации, во время которой были нанесены удары по западной Украине, была зафиксирована в ночь с 6 на 7 июня этого года.

"Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, а Оперативное командование RSZ постоянно следит за ситуацией", - говорится в сообщении.

Темы: ПольшаРосcияУкраинавойна
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