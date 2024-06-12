Ночная атака на Киев: разрушений и пострадавших не зафиксировано

Киевская городская госадминистрация сообщила об отсутствии потерпевших и разрушений после ночной воздушной атаки на столицу.

Источник: КГГА в Telegram

Дословно: "В результате очередной воздушной атаки, разрушений в столице не зафиксировано. Пострадавших, к счастью, нет".

Реклама:

Детали: Столичные власти поблагодарили Воздушным силам вооруженных сил.

Напомним: Ночью на Киев летели ракеты, силы противовоздушной обороны отражали вражескую атаку.