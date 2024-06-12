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Ночная атака на Киев: разрушений и пострадавших не зафиксировано

Станислав ПогориловСреда, 12 июня 2024, 05:01
Ночная атака на Киев: разрушений и пострадавших не зафиксировано
Фото: Getty Images

Киевская городская госадминистрация сообщила об отсутствии потерпевших и разрушений после ночной воздушной атаки на столицу.

Источник: КГГА в Telegram

Дословно: "В результате очередной воздушной атаки, разрушений в столице не зафиксировано. Пострадавших, к счастью, нет".

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Детали: Столичные власти поблагодарили Воздушным силам вооруженных сил.

Напомним: Ночью на Киев летели ракеты, силы противовоздушной обороны отражали вражескую атаку.

Темы: Киваракетный ударвойна
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