Росіяни вночі завдали по Києву комбінованого удару: всі повітряні цілі збиті

У ніч на 12 червня російські війська завдали по Києву комбінованого удару – на місто летіли крилаті ракети, безпілотникики, також окупанти вдарили балістикою.

Джерело: КМВА у Telegram

Дослівно: "Ворог завдав чергового ракетного удару по столиці! Удар був комбінований, із застосуванням різного типу озброєння. Так противник випустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

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Ці ракети заходили на Київ з південного напрямку кількома хвилями. Практично одночасно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні БПлА.

Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику".

Деталі: Повідомляється, що повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години.

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Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в були знищені!

За попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.