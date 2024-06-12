Росіяни вночі завдали по Києву комбінованого удару: всі повітряні цілі збиті
У ніч на 12 червня російські війська завдали по Києву комбінованого удару – на місто летіли крилаті ракети, безпілотникики, також окупанти вдарили балістикою.
Джерело: КМВА у Telegram
Дослівно: "Ворог завдав чергового ракетного удару по столиці! Удар був комбінований, із застосуванням різного типу озброєння. Так противник випустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Ці ракети заходили на Київ з південного напрямку кількома хвилями. Практично одночасно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні БПлА.
Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику".
Деталі: Повідомляється, що повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години.
Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в були знищені!
За попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.