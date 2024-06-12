Россияне ночью нанесли по Киеву комбинированный удар: все воздушные цели сбиты

В ночь на 12 июня российские войска нанесли по Киеву комбинированный удар - на город летели крылатые ракеты, беспилотники, также оккупанты ударили баллистикой.

Источник: КМВА в Telegram

Дословно: "Враг нанес очередной ракетный удар по столице! Удар был комбинированный, с применением различного типа вооружения. Так противник выпустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

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Эти ракеты заходили на Киев с южного направления несколькими волнами. Практически одновременно с ракетами на столицу с того же южного направления двигались вражеские ударные БПЛА.

Во время отражения этой атаки противник выпустил по столице, по предварительным данным, еще и баллистику".

Детали: Сообщается, что воздушная тревога в Киеве продолжалась почти 2 часа.

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Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в были уничтожены!

По предварительным данным, в столице без пострадавших и разрушений. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются.