По всій Україні знову лунала повітряна тривога через зліт МіГ
Середа, 12 червня 2024, 06:21
Після нічної атаки росіян в усіх областях України, включно з Києвом удруге була оголошена повітряна тривога, вона тривала більше 30 хвилин.
Джерело: мапа тривог, Повітряні сили
Дослівно: "Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка".
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Деталі: Обласна і міська влада закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги і прослідувати в укриття.
Нагадаємо: Вночі, 12 червня по всій території України оголошували повітряну тривогу, Повітряні сили повідомляли про запуск російськими військами ракет, у Києві працювала ППО.