По всій Україні знову лунала повітряна тривога через зліт МіГ

Після нічної атаки росіян в усіх областях України, включно з Києвом удруге була оголошена повітряна тривога, вона тривала більше 30 хвилин.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили

Дослівно: "Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка".

Реклама:

Деталі: Обласна і міська влада закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги і прослідувати в укриття.

Нагадаємо: Вночі, 12 червня по всій території України оголошували повітряну тривогу, Повітряні сили повідомляли про запуск російськими військами ракет, у Києві працювала ППО.