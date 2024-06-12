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По всій Україні знову лунала повітряна тривога через зліт МіГ

Станіслав ПогоріловСереда, 12 червня 2024, 06:21
По всій Україні знову лунала повітряна тривога через зліт МіГ
Фото: мапа тривог

Після нічної атаки росіян в усіх областях України, включно з Києвом удруге була оголошена повітряна тривога, вона тривала більше 30 хвилин.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили

Дослівно: "Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка".

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Деталі: Обласна і міська влада закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги і прослідувати в укриття.

Нагадаємо: Вночі, 12 червня по всій території України оголошували повітряну тривогу, Повітряні сили повідомляли про запуск російськими військами ракет, у Києві працювала ППО. 

Теми: повітряна тривога
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