Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экономическая правда приглашает на первый за время большой войны Банковский форум

По всей Украине снова звучала воздушная тревога из-за взлета МиГ

Станислав ПогориловСреда, 12 июня 2024, 06:21
По всей Украине снова звучала воздушная тревога из-за взлета МиГ
Фото: карта тревог

После ночной атаки россиян во всех областях Украины, включая Киев во второй раз была объявлена воздушная тревога, она длилась более 30 минут.

Источник: карта тревог, Воздушные силы

Дословно: "Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка".

Реклама:

Детали: Областная и городская власть призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги и проследовать в укрытие.

Напомним: Ночью, 12 июня на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу, Воздушные силы сообщали о запуске российскими войсками ракет, В Киеве работала ПВО. 

Темы: воздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"

Относительно имущества заместителя генпрокурора Вербицкого начали служебное расследование

В Украине запретили партию "Наш край", имущество передадут государству

фотоВ Киеве "устал" еще один мост

фотоРоссийские войска обстреляли Харьковщину, погибли и пострадали

Украина и ЕС согласовали соглашение по безопасности, в ОП анонсировали подписание

Все новости...
воздушная тревога
В Киеве были слышны взрывы, работала ПВО
Ночью по всей Украине объявляли воздушную тревогу: россияне запускали ракеты
Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БПЛА в нескольких областях
Последние новости
01:55
теннисСтало известно, сыграет ли Джокович на Олимпийских играх-2024
01:48
фотоВ Запорожской области начали строить "подземные школы"
01:20
Военные США заявили о ликвидации высокопоставленного члена ИГИЛ
00:48
обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"
00:40
Будущее в стиле Илона Маска и анимация, что может вызвать тревожность. Интервью режиссера Жереми Перина
00:26
Белый дом подтвердил разрешение бить по РФ через границу на Харьковщине и Сумщине – СМИ
00:11
Создает уют практически из ничего: как девушка из Крыма помогает обустроить старые дома на Черниговщине
00:04
Евро-2024Шотландия и Швейцария сыграли вничью во 2 туре Евро-2024
23:49
Новости экономики 19 июня: обвал пешеходного моста в Киеве, новые санкции ЕС против РФ
23:34
Генштаб: Враг значительно активизировал усилия на Краматорском направлении
Все новости...
Реклама:
Реклама: