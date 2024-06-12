По всей Украине снова звучала воздушная тревога из-за взлета МиГ

После ночной атаки россиян во всех областях Украины, включая Киев во второй раз была объявлена воздушная тревога, она длилась более 30 минут.

Источник: карта тревог, Воздушные силы

Дословно: "Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка".

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Детали: Областная и городская власть призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги и проследовать в укрытие.

Напомним: Ночью, 12 июня на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу, Воздушные силы сообщали о запуске российскими войсками ракет, В Киеве работала ПВО.