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Росіяни за добу втратили 980 військових, 9 танків та 46 артсисем – Генштаб

Станіслав ПогоріловСереда, 12 червня 2024, 07:06
Росіяни за добу втратили 980 військових, 9 танків та 46 артсисем – Генштаб
Фото: Getty Images

За минулу добу російські загарбники втратили на полі бою 980 військових вбитими та пораненими, 9 танків та 46 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 12.06.24 орієнтовно склали: 

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  • особового складу ‒ близько 521 830 (+980) осіб,
  • танків ‒ 7911 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15187 (+11) од,
  • артилерійських систем –  13736 (+46) од,
  • РСЗВ – 1099 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 844 (+2) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11042 (+19),
  • крилатих ракет ‒ 2280 (+2),
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18736 (+60) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2290 (+2).

Теми: втрати у війніРосія
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