Росіяни за добу втратили 980 військових, 9 танків та 46 артсисем – Генштаб
Середа, 12 червня 2024, 07:06
За минулу добу російські загарбники втратили на полі бою 980 військових вбитими та пораненими, 9 танків та 46 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 12.06.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 521 830 (+980) осіб,
- танків ‒ 7911 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15187 (+11) од,
- артилерійських систем – 13736 (+46) од,
- РСЗВ – 1099 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 844 (+2) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11042 (+19),
- крилатих ракет ‒ 2280 (+2),
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18736 (+60) од,
- спеціальної техніки ‒ 2290 (+2).