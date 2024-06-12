Россияне за сутки потеряли 980 военных, 9 танков и 46 артсистем – Генштаб
Среда, 12 июня 2024, 07:06
За минувшие сутки российские захватчики потеряли на поле боя 980 военных убитыми и ранеными, 9 танков и 46 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 12.06.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 521 830 (+980) человек,
- танков - 7911 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 15187 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 13736 (+46) ед,
- РСЗО - 1099 (+0) ед,
- средств ПВО - 844 (+2) ед,
- самолетов - 359 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11042 (+19),
- крылатых ракет - 2280 (+2),
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18736 (+60) ед,
- специальной техники - 2290 (+2)