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Россияне за сутки потеряли 980 военных, 9 танков и 46 артсистем – Генштаб

Станислав ПогориловСреда, 12 июня 2024, 07:06
Россияне за сутки потеряли 980 военных, 9 танков и 46 артсистем – Генштаб
Фото: Getty Images

За минувшие сутки российские захватчики потеряли на поле боя 980 военных убитыми и ранеными, 9 танков и 46 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 12.06.24 ориентировочно составили: 

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  • личного состава - около 521 830 (+980) человек,
  • танков - 7911 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 15187 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 13736 (+46) ед,
  • РСЗО - 1099 (+0) ед,
  • средств ПВО - 844 (+2) ед,
  • самолетов - 359 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11042 (+19),
  • крылатых ракет - 2280 (+2),
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18736 (+60) ед,
  • специальной техники - 2290 (+2)

Темы: потери в войнеРосcия
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