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Запорізьку область за добу атакували понад 200 БПЛА різних модифікацій

Анастасія ПроцСереда, 12 червня 2024, 07:35
Запорізьку область за добу атакували понад 200 БПЛА різних модифікацій
фото: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Впродовж 11 червня росіяни 547 разів ударили по Запорізькій області, під ворожим вогнем перебували 15 населених пунктів, але мирні жителі не постраждали.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: Зазначається, що 206 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. Ще 23 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Гуляйполе.

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Також здійснили 311 артобстрілів по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Новоданилівки, Чарівного, Мирного, Гуляйпільського, Новокарлівки, Малих Щербаків та Степногірська. 

Надійшло 11 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Теми: Запорізька областьбезпілотники
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