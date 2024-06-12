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Запорожскую область за сутки атаковали более 200 БПЛА различных модификаций

Анастасия ПроцСреда, 12 июня 2024, 07:35
Запорожскую область за сутки атаковали более 200 БПЛА различных модификаций
фото: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

В течение 11 июня россияне 547 раз ударили по Запорожской области, под вражеским огнем находились 15 населенных пунктов, но мирные жители не пострадали.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: Отмечается, что 206 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. Еще 23 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Гуляйполе.

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Также осуществили 311 артобстрелов по территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Малиновки, Новоданиловки, Чаривного, Мирного, Гуляйпольского, Новокарловки, Малых Щербаков и Степногорска.

Поступило 11 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

Темы: Запорожская областьбеспилотники
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