На Дніпропетровщині через нічну атаку постраждала родина з дитиною 

Сили протиповітряної оборони вночі 12 червня збили над Дніпропетровською областю 11 ворожих безпілотників типу "Шахед". У результаті нічної дронової атаки постраждала родина з 13-річним підлітком, пошкоджені будинки.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "На жаль, атака окупантів не минула й без наслідків. На Синельниківщині постраждала родина. У 13-річного хлопчика – гостра реакція на стрес. У чоловіка 39 років та жінки 40 років – різані рани. Їм надали меддопомогу, лікуватимуться амбулаторно. Пошкоджені 9 приватних будинків".

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фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій лисак

Деталі: Лисак уточнив, що по 4 дрони збили у Новомосковському та Синельниківському районах. Й решту – у Дніпровському, Павлоградському і Кам'янському.