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На Днепропетровщине из-за ночной атаки пострадала семья с ребенком

Анастасия ПроцСреда, 12 июня 2024, 07:56
На Днепропетровщине из-за ночной атаки пострадала семья с ребенком
ФОТО: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОВА СЕРГЕЙ ЛИСАК

Силы противовоздушной обороны ночью 12 июня сбили над Днепропетровской областью 11 вражеских беспилотников типа "Шахед". В результате ночной дроновой атаки пострадала семья с 13-летним подростком, повреждены дома.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "К сожалению, атака оккупантов не прошла и без последствий. На Синельниковщине пострадала семья. У 13-летнего мальчика - острая реакция на стресс. У мужчины 39 лет и женщины 40 лет - резаные раны. Им оказали медпомощь, будут лечиться амбулаторно. Повреждены 9 частных домов".

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ФОТО: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОВА СЕРГЕЙ ЛИСАК

Детали: Лысак уточнил, что по 4 дрона сбили в Новомосковском и Синельниковском районах. И остальные - в Днепровском, Павлоградском и Каменском.

 

ФОТО: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОВА СЕРГЕЙ ЛИСАК

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Темы: Днепропетровская областьбеспилотникиШахед
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