ППО України знищила 29 повітряних цілей РФ із 30 запущених, з них – "Кинджал"

В ніч на середу протиповітряна оборона України збила 29 повітряних цілей ворога із 30 запущених, з них 5 ракет і 24 дрони-камікадзе.

Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Деталі: В ніч на 12 червня 2024 року окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, наземного базування, а також ударні БпЛА.

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Всього – 30 засобів повітряного нападу:

- 4 крилаті ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл. – РФ.);

- 1 балістична ракета "Іскандер-М" (із території Криму);

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- 1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської обл. – РФ.);

- 24 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ).

До відбиття повітряного нападу противника залучалися зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою було збито 29 повітряних цілей:

- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

- 4 крилаті ракет Х-101/Х-555;

- 24 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.