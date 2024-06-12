ПВО Украины уничтожила 29 воздушных целей РФ из 30 запущенных, из них – "Кинжал"

В ночь на среду противовоздушная оборона Украины сбила 29 воздушных целей врага из 30 запущенных, из них 5 ракет и 24 дрона-камикадзе.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Детали: В ночь на 12 июня 2024 года оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, наземного базирования, а также ударные БПЛА.

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Всего - 30 средств воздушного нападения:

- 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - Саратовская обл. - РФ.);

- 1 баллистическая ракета "Искандер-М" (с территории Крыма);

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- 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской обл. - РФ.);

- 24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Ейск, Приморско-Ахтарск - РФ).

К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя было сбито 29 воздушных целей:

- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

- 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

- 24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях.