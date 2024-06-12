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Зеленський у Німеччині побував на місці тренувань українських екіпажів ЗРК Patriot

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцСереда, 12 червня 2024, 09:27
Зеленський у Німеччині побував на місці тренувань українських екіпажів ЗРК Patriot
ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА

Під час робочого візиту до Німеччини президент Володимир Зеленський разом із федеральним міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом відвідали 21-шу зенітно-ракетну групу в місті Заніц, на базі якої тренуються українські захисники для роботи на ЗРК Patriot.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу глави держави

Деталі: Зеленський подякував канцлеру Олафу Шольцу, Німеччині та всьому німецькому народові за новий оборонний пакет на загальну суму понад 700 млн євро. 

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ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА

Він відзначив і передачу Німеччиною ще однієї системи Patriot, і якісні німецькі системи IRIS-T.

 
ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА

"Дуже важливий аспект, що ви скоротили час щодо виробництва й тренування на цих системах. Бо сьогодні цей час вимірюється життями наших людей. І те, що ви скоротили дні, іноді тижні, ми будемо пам’ятати десятиліттями", – наголосив він.

 
ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА

Пісторіус оголосив, що до нового пакета увійшли розвідувальні та ударні дрони, стрілецька та снайперська зброя, РПГ, а також 100 додаткових ракет до систем Patriot, які Німеччина передасть разом із Данією, Норвегією та Нідерландами.

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Зеленський також ознайомився з процесом навчання, поспілкувався з українськими захисниками та відзначив їх державними нагородами.

Нагадаємо: У травні Німеччина повідомила про початок навчань українського екіпажу на третій системі ППО Patriot, яку отримає Київ.

Крім того, президент США Джо Байден, за даними ЗМІ, схвалив передачу ще однієї ракетної системи Patriot Україні.

Теми: ЗеленськийНімеччинаPatriot
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