Зеленський у Німеччині побував на місці тренувань українських екіпажів ЗРК Patriot
Під час робочого візиту до Німеччини президент Володимир Зеленський разом із федеральним міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом відвідали 21-шу зенітно-ракетну групу в місті Заніц, на базі якої тренуються українські захисники для роботи на ЗРК Patriot.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу глави держави
Деталі: Зеленський подякував канцлеру Олафу Шольцу, Німеччині та всьому німецькому народові за новий оборонний пакет на загальну суму понад 700 млн євро.
Він відзначив і передачу Німеччиною ще однієї системи Patriot, і якісні німецькі системи IRIS-T.
"Дуже важливий аспект, що ви скоротили час щодо виробництва й тренування на цих системах. Бо сьогодні цей час вимірюється життями наших людей. І те, що ви скоротили дні, іноді тижні, ми будемо пам’ятати десятиліттями", – наголосив він.
Пісторіус оголосив, що до нового пакета увійшли розвідувальні та ударні дрони, стрілецька та снайперська зброя, РПГ, а також 100 додаткових ракет до систем Patriot, які Німеччина передасть разом із Данією, Норвегією та Нідерландами.
Зеленський також ознайомився з процесом навчання, поспілкувався з українськими захисниками та відзначив їх державними нагородами.
Нагадаємо: У травні Німеччина повідомила про початок навчань українського екіпажу на третій системі ППО Patriot, яку отримає Київ.
Крім того, президент США Джо Байден, за даними ЗМІ, схвалив передачу ще однієї ракетної системи Patriot Україні.