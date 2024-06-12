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Зеленский в Германии побывал на месте тренировок украинских экипажей ЗРК Patriot

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцСреда, 12 июня 2024, 09:27
Зеленский в Германии побывал на месте тренировок украинских экипажей ЗРК Patriot
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА

Во время рабочего визита в Германию президент Владимир Зеленский вместе с федеральным министром обороны ФРГ Борисом Писториусом посетили 21-ю зенитно-ракетную группу в городе Заниц, на базе которой тренируются украинские защитники для работы на ЗРК Patriot.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу главы государства

Детали: Зеленский поблагодарил канцлера Олафа Шольца, Германию и весь немецкий народ за новый оборонный пакет на общую сумму более 700 млн евро. 

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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА

Он отметил и передачу Германией еще одной системы Patriot, и качественные немецкие системы IRIS-T.

 
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА

"Очень важный аспект, что вы сократили время по производству и тренировке на этих системах. Потому что сегодня это время измеряется жизнями наших людей. И то, что вы сократили дни, иногда недели, мы будем помнить десятилетиями", – подчеркнул он.

 
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА

Писториус объявил, что в новый пакет вошли разведывательные и ударные дроны, стрелковое и снайперское оружие, РПГ, а также 100 дополнительных ракет к системам Patriot, которые Германия передаст вместе с Данией, Норвегией и Нидерландами.

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Зеленский также ознакомился с процессом обучения, пообщался с украинскими защитниками и отметил их государственными наградами.

Напомним, в мае Германия сообщила о начале учений украинского экипажа на третьей системе ПВО Patriot, которую получит Киев.

Кроме того, президент США Джо Байден, по данным СМИ, одобрил передачу еще одной ракетной системы Patriot Украине.

Темы: ЗеленскийГерманияPatriot
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