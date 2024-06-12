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Глава міноборони Нідерландів: Україна отримає перші F-16 цього літа

Сергій Сидоренко, Христина БондарєваСереда, 12 червня 2024, 10:09
Глава міноборони Нідерландів: Україна отримає перші F-16 цього літа
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен. Ілюстративне фото: Getty Images

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що її країна передасть перші винищувачі F-16 від Україні вже цього літа. 

Джерело: Оллонгрен у інтерв’ю "Європейській правді"

Деталі: Міністерка відзначила, що вже з літа цього року перші F-16 будуть доставлені в Україну, і відтоді постачання цих бойових літаків буде поставлене "на потік". 

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"Літаків буде дедалі більше, і це зміцнюватиме ваші Повітряні сили… Я не можу назвати дату, тому кажу: цього літа. Зараз ми йдемо за таким планом. При цьому спершу ви отримаєте літаки від Данії. Ми будемо після Данії, але це – спільний план", – уточнила Оллонгрен.

Стосовно готовності української інфраструктури до прийомі літаків, міністерка відзначила, що "тут ми також рухаємося за планом". 

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"Україна на правильному шляху, і це дуже важливо, тому що, як ви сказали, потрібні не лише пілоти. Йдеться і про технічний персонал, і про літаки, і обладнання, яке їм потрібне, а також про інфраструктуру у вашій країні. 

Але у нас тут справжнє партнерство та спільні зусилля. Україна дійсно готується отримати F-16", – зауважила Оллонгрен.

Вона висловила припущення, що F-16 самі по собі змінять хід війни, але вони "зроблять ваші повітряні сили і вашу протиповітряну оборону набагато сильнішими".

"Ці винищувачі будуть надходити поступово. Бойове використання покаже їхню ефективність. Воно суттєво зміцнить Повітряні сили, і у якийсь момент це може призвести до вашої переваги в повітрі.

Але це не може статися відразу, як ви отримаєте перші F-16. Тож, якщо хтось очікує негайного ефекту, то я раджу ставитися більш реалістично", – відзначила міністерка.

Глава оборонного відомства Нідерландів також повідомила, що її країна розглядає поставку Україні додаткової системи ППО Patriot.

Дивіться повне інтерв'ю з Кайсою Оллонгрен на Youtube-каналі "ЄвроПравди"

Теми: Нідерланди
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