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Глава минобороны Нидерландов: Украина получит первые F-16 этим летом

Сергей Сидоренко, Кристина БондареваСреда, 12 июня 2024, 10:09
Глава минобороны Нидерландов: Украина получит первые F-16 этим летом
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Иллюстративное фото: Getty Images

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что ее страна передаст первые истребители F-16 от Украины уже этим летом.

Источник: Оллонгрен в интервью "Европейской правде"

Детали: Министр отметила, что уже с лета этого года первые F-16 будут доставлены в Украину, и с тех пор поставки этих боевых самолетов будут поставлены "на поток".

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"Самолетов будет все больше, и это будет укреплять ваши Воздушные силы... Я не могу назвать дату, поэтому говорю: этим летом. Сейчас мы идем по такому плану. При этом сначала вы получите самолеты от Дании. Мы будем после Дании, но это - совместный план", - уточнила Оллонгрен.

Относительно готовности украинской инфраструктуры к приему самолетов, министр отметила, что "здесь мы также движемся по плану".

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"Украина на правильном пути, и это очень важно, потому что, как вы сказали, нужны не только пилоты. Речь идет и о техническом персонале, и о самолетах, и оборудовании, которое им нужно, а также об инфраструктуре в вашей стране.
Но у нас здесь настоящее партнерство и совместные усилия. Украина действительно готовится получить F-16", - отметила Оллонгрен.

Она высказала предположение, что F-16 сами по себе изменят ход войны, но они "сделают ваши воздушные силы и вашу противовоздушную оборону намного сильнее".

"Эти истребители будут поступать постепенно. Боевое использование покажет их эффективность. Оно существенно укрепит Воздушные силы, и в какой-то момент это может привести к вашему превосходству в воздухе.

Но это не может произойти сразу, как только вы получите первые F-16. Поэтому, если кто-то ожидает немедленного эффекта, то я советую относиться более реалистично", - отметила министр.

Глава оборонного ведомства Нидерландов также сообщила, что ее страна рассматривает поставку Украине дополнительной системы ПВО Patriot.

Смотрите полное интервью с Кайсой Оллонгрен на Youtube-канале "ЕвроПравды"

Темы: Нидерланды
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